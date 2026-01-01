Три нови проучвания установяват връзка между някои хранителни добавки и повишен риск от рак, диабет тип 2 и хипертония. Изследователите посочват по-специално вредните ефекти на оцветителите и консервантите, някои от които са с естествен произход.

Те се срещат в някои колбаси, плодови кисели млека, конфитюри и сиропи. Целта на хранителните оцветители, които са навсякъде в хранително-вкусовата индустрия, е да придадат на продуктите ярък и привлекателен цвят за потребителите. Проблемът е, че тази маркетингова стратегия не е безобидна за здравето.

Три нови научни изследвания, проведени по-специално от учени от Националния институт по здраве и медицински изследвания на Франция (Inserm) и публикувани в четвъртък, 21 май, подчертават „повишената“ връзка между тези добавки и риска от рак, диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания и хипертония.

Тези изследвания помагат да се запълнят „пропуски“ относно „широкото използване на хранителни добавки на световния пазар“ и липсата на „епидемиологични проучвания, изследващи връзките им с честотата на хроничните заболявания“, се казва на сайта на Inserm.

Първите две изследвания, публикувани в списанията „Diabetes Care“ и „European Journal of Epidemiology“, са проведени сред повече от 100 000 участници в програмата NutriNet-Santé. Техните хранителни навици са били проследявани в продължение на 14 години.

Докато Съединените щати, под влиянието на министъра на здравеопазването Робърт Кенеди-младши, се готвят да забранят осем синтетични оцветителя, произведени от петрол, до края на годината, европейското законодателство вече е значително по-строго. Въпреки това добавянето на някои естествени добавки, използвани от европейските производители — като бета-каротин или куркумин например — наред със синтетичните, също далеч не е без риск.

На етикетите на засегнатите продукти тези добавки обикновено съответстват на европейските кодове между E100 и E199 (за оцветители), между E200 и E299 (за консерванти в тесния смисъл) и между E300 и E399 (за антиоксидантни консерванти). Те присъстват в почти една четвърт от индустриално произведените храни, продавани по света.

Резултатите показват, че „хранителните оцветители като цяло са свързани с увеличение от 38% на риска от диабет тип 2 при най-големите консуматори в сравнение с най-слабо изложените“, посочва Inserm. Сред тези добавки са карамелите (E150, които се съдържат например в газираните напитки и са свързани с увеличение от 43%), бета-каротинът (E160a, присъстващ в плодовите сокове или маслото — +44%) и куркуминът (E100, използван в кисели млека и сладоледи — +49%).

Като цяло тези оцветители са свързани още „с увеличение от 14% на риска от рак като цяло, 21% увеличение на риска от рак на гърдата и 32% увеличение на риска от рак на гърдата след менопауза“, уточнява Inserm.

Третото изследване, публикувано в „European Heart Journal“, показва връзка „между консумацията на консерванти — добавки, удължаващи срока на годност на храните — и риска от хипертония и сърдечно-съдови заболявания“, който се увеличава с 24%. Сред тях са калиевият сорбат (E202, +39%) и лимонената киселина (E330, +25%).

Според учените тези данни „имат стратегическо значение за общественото здраве, предвид широкото, но предотвратимо излагане на населението на хранителни добавки“. В светлината на тези резултати изследователите призовават за преоценка на безопасността на някои съставки и за по-добра информираност на потребителите.