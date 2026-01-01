Банда за сексуална експлоатация, съставена предимно от мъже с азиатски произход, беше осъдена на общо 277 години затвор след мащабно разследване на насилие над момичета на едва 12 години в Западен Йоркшир.
Двадесет души на възраст между 45 и 87 години бяха признати за виновни за престъпления, извършени между 1995 и 2003 г. в района на Кърклийс. Според полицията жертвите са били многократно изнасилвани, малтретирани и в някои случаи дрогирани с наркотици.
Разследването доведе до шест отделни съдебни процеса заради мащаба и сложността на случая. Сред осъдените са мъже, получили присъди между 7 и 30 години затвор за изнасилвания, сексуални посегателства и други тежки престъпления.
Главният инспектор Роб Стивънс заяви, че момичетата са били третирани като „стока за удоволствие на безсърдечни хищници“ и похвали смелостта на жертвите, дали показания след години мълчание.
Случаят е пореден в серия разследвания за организирана сексуална експлоатация на деца в Северна Англия, които разкриват сериозни пропуски на институциите при защитата на жертвите.