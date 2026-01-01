Ако допреди месеци някои от нас вярваха, че ядат качествена храна заради контролните органи в страната, то последният шеф на БАБХ разклати това усещане. Почти ежеседмично в последните няколко месеца имаше акции на спрени огромни количества некачествена храна, които шокираха с мащабите си.

През последните месеци Българската агенция по безопасност на храните предприе засилени действия за контрол върху хранителната верига, разкривайки значителни нарушения, които пряко засягат общественото здраве. Тези проверки доведоха до спирането и унищожаването на тонове негодни продукти в цялата страна.

В отговор на дългогодишни проблеми, БАБХ въведе нов подход – така наречените „кръстосани проверки“, при които инспектори от една област работят в друга. Тази институционална мярка, въведена преди февруари, цели избягване на местни зависимости и натиск върху контролните органи, като значително повишава ефективността на контрола, обясиха тогава от агенцията. В резултат, само за периода от края на февруари до края на април, тя спря над 500 тона негодни храни и повече от 1 310 000 яйца при близо 24 хиляди проверки в цялата страна и чрез засилен граничен контрол.

Един от конкретните случаи на несъответствие е установен в Плевен на 19 май, когато при специализирана акция на полицията и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) бе открито голямо количество негодно пилешко месо. Около 120 кг пилешко месо без маркировка са насочени за унищожаване, а обект за разфасоване е затворен поради лоши хигиенни условия и служители с изтекли здравни книжки.

Друг значим случай бе разкрит в София, където склад за био храни е установил манипулиране на срокове на годност и липса на проследимост при 859 кг продукти, предназначени за унищожаване. Това е станало след сигнал от европейската Система за бързо предупреждение за храни и фуражи RASFF за недекларирани сулфити в кокосова захар. Проверката разкрива, че се заличават оригинални срокове на годност с ацетон и се поставят нови етикети, както и че биологични и конвенционални храни се съхраняват заедно.

На национално ниво, в периода от края на февруари до края на април, интензивните проверки на БАБХ доведоха до затварянето на 75 обекта – кланици, месопреработвателни предприятия, магазини и заведения за хранене. В частност, в област Велико Търново са унищожени над 60 тона негодно месо и месни продукти, включително 20 тона охладено и замразено месо без идентификация, намерени в незаконна кланица в Дебелец. В пловдивското село Радиново БАБХ затваря месодобивно и месопреработвателно предприятие, където инспекторите откриват близо 36 тона месо без документи за произход или с изтекъл срок на годност. От тях почти 35 тона са насочени за унищожаване, а около 1 тон е възбранен.

Друга мащабна проверка е извършена в дряновското село Соколово, където в няколко обекта на една и съща фирма са открити над 6,5 тона месо и млечни продукти, съхранявани при неподходящи температури и без необходимата маркировка. Част от производствената дейност е временно спряна заради сериозни хигиенни нарушения.

В град Дулово, област Силистра, БАБХ възбрани над 3,5 тона храни от животински произход в месопреработвателно предприятие. Сред тях са над 2,5 тона свински крака, глави и уши с изтекъл срок на годност, както и близо един тон свински субпродукти, телешки опашки и говежда лой без маркировка и проследимост. Инспекторите откриват и над 280 кг говеждо месо без обозначен произход.

По Черноморието – в Бургас, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас – инспектори на БАБХ установяват над 3,3 тона опасни храни. Най-голямото количество е около 2 тона имитиращи сирена с неправилна маркировка, произведени в предприятие в Бургас. Останалите храни са без документи или с изтекъл срок на годност.

В силистренско село агенцията разпореди унищожаването на над 2 тона кисело мляко и йогурт, както и повече от 4200 литра айрян от местна мандра. Проверяващите откриха 750 кг кисело мляко с манипулирани дати и близо 17 хиляди бутилки айрян с бъдещи дати на производство.

Като втора специфична институционална мярка, засиленият граничен контрол, особено на ГКПП „Капитан Андреево“, бе постоянен. Целта бе да се защитават потребителите, като не се допускат несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

В резултат на проверките на ГКПП „Капитан Андреево“ бяха спрени над 4,5 тона храни без документи и проследимост. Сред тях са 1570 кг пилешко месо, превозвано в пътнически микробус от Турция, 1,3 тона млечни продукти – сирене и кашкавал без документи за произход, както и 770 кг турски сладкиши – кюнефе и катмер. При други проверки на пункта са иззети още 554 кг млечни продукти и рибни консерви, както и над 600 кг животински продукти, включително пилешко месо и овча лой без необходимите документи.

На ГКПП „Дунав мост“ край Русе БАБХ и Гранична полиция спря хладилен бус, в който са открити 328 кг месо и месни продукти без документи за произход – наденици, колбаси, кренвирши, пилешки разфасовки и месо за дюнери.

В Свиленград инспектори откриха около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без етикети и документи за произход. Макар в първоначалната публикация да се споменава „над 600 тона“, описаните количества реално са в килограми, което вероятно се дължи на редакционна неточност.

Всички тези случаи показват, че системните проверки на БАБХ разкриват проблеми, натрупвани с години – от липса на проследимост и манипулиране на срокове на годност до нелегално производство и нерегламентиран внос на храни. Данните от последните месеци ясно показват, че засиленият контрол започва да дава реални резултати, но същевременно разкрива мащаба на нарушенията в хранителната верига в страната.