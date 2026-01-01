Земеделските стопани да не изчакват крайния срок за заверка на декларациите, във връзка с кандидатстването по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите за растителна защита при трайни насаждения, апелират от Българската агенция по безопасност на храните.

По първия етап на помощта се кандидатства до 22 май 2026 г., а документите се подават в областните дирекции по безопасност на храните.

Този етап от схемата обхваща дейности за контрол и ограничаване на вредители по трайни насаждения. Те се извършват през пролетта, след преминаване на студовете и преди набъбване на пъпките. Подпомагането ще покрие част от разходите за продукти за растителна защита при семкови овощни видове – ябълки и круши, костилкови овощни видове – праскови, кайсии, череши, вишни и сливи, както и при ягоди, малини и маслодайна роза.

Един от задължителните документи за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие“ е декларация за вложени количества продукти за растителна защита, като трябва да е заверена от съответната ОДБХ. Заверката се извършва след проверка на записите в Дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене, който трябва да се води от всяко стопанство.

Допустимите продукти за растителна защита са публикувани в Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. Това включва и контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis).