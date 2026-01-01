Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняеми двама мъже за участие в организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления, престъпления против околната среда и пране на пари.

Според обвинението групата е действала в периода от началото на 2024 г. до 2 юни тази година в Пловдив и областта, като част от дейността ѝ е била свързана с избягване на митнически такси при внос на стоки от китайски произход – включително хладилен газ (фреон). Това е ставало чрез използване на документи с невярно съдържание относно произхода, количеството и качеството на стоките.

Разследването установява, че престъпната дейност е включвала внос, съхранение и търговия с големи количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, в нарушение на регламентите на Европейския съюз.

Срещу 44-годишния обвиняем е повдигнато и отделно обвинение за пране на пари в размер на над 1,5 милиона евро.

По случая се проверява участието и на други лица. Спрямо един от обвиняемите е внесено искане за постоянен арест.

Разследването продължава.