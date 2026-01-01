Лешояд, който отказал да напусне мястото си, е бил свален от крилото на самолет, очакващ излитане от гръцкия остров Крит, за да бъде избегната евентуална повреда на машината. Това съобщи местният вестник „Патрис“.

Инцидентът е станал на летището в Ираклион, когато пожарната служба била извикана, за да отстрани голямата хищна птица.

На снимка, публикувана от изданието, лешоядът е увит в яке, държано от пожарникар. Вестникът не уточнява крайната дестинация на полета.

Птици редовно попадат в двигателите на самолети, като в някои случаи причиняват сериозни инциденти, припомня АФП.

Миналата седмица Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ съобщи, че в двигателя на самолет на „Райънеър“ са открити останки от птици. На 10 юли от двигателя се е отчупила лопатка, която е разбила прозорец на кабината и частично е изхвърлила пътник извън самолета.

В рамките на 12-те месеца преди инцидента екипажи са докладвали за четири предполагаеми сблъсъка на птици с двигателя на самолета. При последвалите технически проверки обаче не са били установени повреди, посочва докладът.