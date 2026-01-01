Лешояд, който отказал да напусне мястото си, е бил свален от крилото на самолет, очакващ излитане от гръцкия остров Крит, за да бъде избегната евентуална повреда на машината. Това съобщи местният вестник „Патрис“.
Инцидентът е станал на летището в Ираклион, когато пожарната служба била извикана, за да отстрани голямата хищна птица.
На снимка, публикувана от изданието, лешоядът е увит в яке, държано от пожарникар. Вестникът не уточнява крайната дестинация на полета.
Ένας γυπαετός είχε ανέβει στο φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και δεν έλεγε με τίποτα να φύγει… #tovimagr #News https://t.co/vofVXf0JdU— ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr) August 17, 2026
Птици редовно попадат в двигателите на самолети, като в някои случаи причиняват сериозни инциденти, припомня АФП.
Миналата седмица Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ съобщи, че в двигателя на самолет на „Райънеър“ са открити останки от птици. На 10 юли от двигателя се е отчупила лопатка, която е разбила прозорец на кабината и частично е изхвърлила пътник извън самолета.
Ηράκλειο Κρήτης: Γύπας προφανώς λόγω εξάντλησης προσγειώθηκε σε σταθμευμένο αεροπλάνο (βίντεο) https://t.co/5mdTEAb7Qd μέσω @zoosos— Giannis Eutuxiadis (@GiannisEutux) August 17, 2026
В рамките на 12-те месеца преди инцидента екипажи са докладвали за четири предполагаеми сблъсъка на птици с двигателя на самолета. При последвалите технически проверки обаче не са били установени повреди, посочва докладът.