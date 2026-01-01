Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж за кражба на пари от манастир в Софийско, съобщиха от обвинението.

На 24 май от манастир „Св. четиридесет мъченици Севастийски“ в село Кътина, обвиняемият е отнел 194,60 евро от игумен на манастира.

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Обвиняемият е счупил плексигласова преграда и разбил дървена врата на манастира, за да проникне в него.

Мъжът е осъждан за тежко умишлено престъпление ефективно на „лишаване от свобода“.

Той е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.