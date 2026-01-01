Тежка катастрофа затвори за движение столичното „Челопешко шосе“, след като автобус номер 119 се обърна при челен сблъсък със състезаваща се кола.

Произшествието се е случило около 19:40 часа. Автобусът е пътувал по линия 119.

9 души са ранени при катастрофа в София

Две коли са се състезавали, по информация на диспечера на ЦГМ, едната се е врязала в автобус номер 119, който е на частен превозвач. Автобусът, вследствие на сблъсъка, се е преобърнал странично.

Има множество пострадали, по неуточнени данни около 25 души са ранените. Двама от пострадалите - на възраст 33 и 32 години - са с черепно-мозъчни травми, един - на 45 години - е с множество наранявания. Другите ранени са на възраст 40 и 46 години.

Потвърдено е, че един човек е загинал - 27 годишен мъж, съобщава се и за 7 тежко ранени, с черепно-мозъчни травми, политравми и фрактури. Настанени са в ИСУЛ, ВМА и УМБАЛ „Света Анна“ и "Пирогов".