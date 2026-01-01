42-годишна жена е задържана при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал „Факултета“. При акцията служителите на СДВР са открили и иззели десетки дози фентанил, съобщи заместник-началникът на Трето районно управление към СДВР комисар Станислава Тодорова.

По думите ѝ жената не е криминално проявена, но е сестра на мъж, задържан на същия адрес на 1 юни за разпространение на наркотични вещества. Той остава в ареста с постоянна мярка за неотклонение.

Комисар Тодорова обясни, че двамата системно са се опитвали да възпрепятстват работата на полицията, като около имота са били изградени високи незаконни метални огради, допълнително укрепени с бодлива тел, както и различни постройки, които затруднявали достъпа на униформените.

Заместник-началникът на Трето районно управление към СДВР комисар Станислава Тодорова БТА

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За премахването на преградите е съдействала районната администрация на „Красна поляна“, която е осигурила багер. Според комисар Тодорова подобни съоръжения давали време на разпространителите да укриват или унищожават наркотиците.

„При влизането на колегите от „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“ това отново се случи – изхвърлиха наркотичното вещество в канала. Колегите разбиха стената, извадиха тръбата и откриха наркотика“, разказа тя.

От полицията посочиха още, че след задържането на брата на жената през юни оградата около имота е била допълнително надградена и укрепена.

В рамките на същата операция е извършена проверка и на друг адрес във „Факултета“, където отново се е наложило използването на багер за премахване на незаконно изградени прегради. По информация на СДВР адресът е свързан с друга фамилия, известна на полицията с разпространение на фентанил, хероин, марихуана и други наркотични вещества.

По думите на комисар Тодорова с тази група се работи от около три години, а нейни представители многократно са били задържани.

След акцията ще бъде извършена и проверка на трудовата заетост на задържаните. По данни на полицията братът на 42-годишната жена фигурира като служител в две фирми. Случаят ще бъде проверен съвместно с Националната агенция за приходите и други компетентни институции, за да се установи дали реално е упражнявал трудова дейност.

Комисар Станислава Тодорова предупреди, че разпространението на фентанил в столицата се увеличава, но увери, че акциите срещу този вид престъпления продължават денонощно.

„Една капка фентанил може да доведе до смърт“, подчерта тя.

БТА

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