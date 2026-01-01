Районната администрация на „Красна поляна“ осигурила багер, с който полицията влязла в имота
Районната администрация на „Красна поляна“ осигурила багер, с който полицията влязла в имота / БТА

42-годишна жена е задържана при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал „Факултета“. При акцията служителите на СДВР са открили и иззели десетки дози фентанил, съобщи заместник-началникът на Трето районно управление към СДВР комисар Станислава Тодорова.

По думите ѝ жената не е криминално проявена, но е сестра на мъж, задържан на същия адрес на 1 юни за разпространение на наркотични вещества. Той остава в ареста с постоянна мярка за неотклонение.

Комисар Тодорова обясни, че двамата системно са се опитвали да възпрепятстват работата на полицията, като около имота са били изградени високи незаконни метални огради, допълнително укрепени с бодлива тел, както и различни постройки, които затруднявали достъпа на униформените.

Заместник-началникът на Трето районно управление към СДВР комисар Станислава Тодорова БТА

Факултета
БТА

За премахването на преградите е съдействала районната администрация на „Красна поляна“, която е осигурила багер. Според комисар Тодорова подобни съоръжения давали време на разпространителите да укриват или унищожават наркотиците.

„При влизането на колегите от „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“ това отново се случи – изхвърлиха наркотичното вещество в канала. Колегите разбиха стената, извадиха тръбата и откриха наркотика, разказа тя.

От полицията посочиха още, че след задържането на брата на жената през юни оградата около имота е била допълнително надградена и укрепена.

В рамките на същата операция е извършена проверка и на друг адрес във „Факултета“, където отново се е наложило използването на багер за премахване на незаконно изградени прегради. По информация на СДВР адресът е свързан с друга фамилия, известна на полицията с разпространение на фентанил, хероин, марихуана и други наркотични вещества.

По думите на комисар Тодорова с тази група се работи от около три години, а нейни представители многократно са били задържани.

След акцията ще бъде извършена и проверка на трудовата заетост на задържаните. По данни на полицията братът на 42-годишната жена фигурира като служител в две фирми. Случаят ще бъде проверен съвместно с Националната агенция за приходите и други компетентни институции, за да се установи дали реално е упражнявал трудова дейност.

Комисар Станислава Тодорова предупреди, че разпространението на фентанил в столицата се увеличава, но увери, че акциите срещу този вид престъпления продължават денонощно.

„Една капка фентанил може да доведе до смърт“, подчерта тя.

Факултета
БТА

Факултета
БТА

Районната администрация на Красна поляна осигурила багер, с който полицията влязла в имота
БТА

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