Досъдебно производство за грабеж е образувано след инцидент в частен дом в град Цар Калоян, съобщиха от ОДМВР – Разград.

На 16 юли четири лица – мъж на 22 години от Смядово, 27-годишна жена от село Макариополско, 48-годишна жена от село Буйново и 31-годишна жена от село Средище, влезли в конфликт с 37-годишната обитателка на жилището.

По данни на полицията повод за разправията били публикации и коментари на жената в интернет. Според сигнала на пострадалата едно от лицата ѝ отнело 1000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК.