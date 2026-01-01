По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура Росен Косев е признат за виновен за извършено от него умишлено убийство, като му е наложено наказание 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване.

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Разследването е проведено от 02 РУ - СДВР под ръководството и надзора на СГП. Обвинителният акт е внесен в съда на 07.10.2024 г.

С присъда от 28.05.2025 г. Софийски градски съд (СГС) призна подсъдимия за виновен в това, че на 24.06.2023 г. за времето от 12,00 ч. до 17,30 ч. в гр. София, ж.к. „Надежда“, умишлено умъртвил приятелката си, като ѝ нанасял удари с особена жестокост в главата, гръдния кош и крайниците, довели до множество кръвонасядания и кръвоизлив под меките мозъчни обвивки и причинили мозъчна смърт на пострадалата 18 дни по-късно в болнично заведение.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Росен Косев е извършил престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 НК, както и е извършил престъплението след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, за които изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 НК.

С решение от 10.02.2026 г. Апелативен съд - София измени присъдата в гражданскоправната ѝ част – по отношение законната лихва на уважения граждански иск, и потвърди присъдата в останалата ѝ част.

С решение от 07.05.2026 г. Върховен касационен съд остави в сила въззивното решение на Апелативен съд - София.

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.