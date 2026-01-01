Японският парламент одобри днес промяна в закона за императорското семейство, за да се справи с проблема с намаляването на броя на членовете му, предаде японската новинарска агенция Киодо.

Съхранява се обаче унаследяването по мъжка линия.

С първото значително изменение на закона, който датира от 1947 г., се въвеждат две промени - разрешава се осиновяването на момчета на 15 и повече години от стари фамилни разклонения, произхождащи от императори, а също така и съхраняването на имперския статут на жени от семейството дори и ако се омъжат за обикновени хора.

Съхраняването на мъжкото унаследяване провокира недоволството на опозиционни сили в парламента.

Законът за императорското семейство влиза в сила през 1947 г., докато Япония е под американска окупация след Втората световна война.

Японското императорско семейство е изправено пред сериозен проблем с намаляващия брой наследници, тъй като действащите правила ограничават наследяването на трона само до мъже от мъжка линия. След Втората световна война законът за императорското семейство от 1947 г. изключва жените от наследяване и предвижда, че членове на императорското семейство губят статута си, ако се оженят за човек извън династията.

Тези ограничения доведоха до значително свиване на броя на членовете на императорския дом. В момента сред наследниците на трона има само няколко мъже, което породи дебат за бъдещето на най-старата монархия в света.

През годините са обсъждани различни решения, включително възможността жените от императорското семейство да запазват статута си след брак и да могат да наследяват трона. Подобни предложения обаче срещат съпротива сред консервативните среди, които настояват за запазване на традицията на наследяване по мъжка линия.

Последната промяна в закона цели да увеличи броя на членовете на императорското семейство, без да променя основния принцип на наследяване. Критиците ѝ обаче смятат, че тя не решава дългосрочния проблем с липсата на мъжки наследници.