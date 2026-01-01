Населението на Япония е спаднало с 2,5 % за пет години, сочат публикувани днес данни от последното преброяване, което е рекорден спад от началото на проучванията, започнали през 1920 г., предаде Франс прес.

Населението на четвъртата икономика в света е спаднало до 123 милиона души през 2025 г., според предварителни данни от преброяването, което се провежда на всеки пет години.

Това са с над 3 милиона души по-малко в сравнение с предишното преброяване през 2020 г. Спадът е повече от три пъти по-голям от този, регистриран между 2015 г. и 2020 г.

Според Световната банка Япония има най-застаряващото население в света след Монако. През 2023 г. раждаемостта в страната е била 1,2 деца на всяка жена, което е далеч под необходимите 2,1 деца за поддържане на нивото на населението.