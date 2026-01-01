Временно ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде въведено през предстоящите натоварени дни, съобщиха от „Пътна полиция“. Мярката цели да осигури по-безопасно и спокойно пътуване за всички участници в движението.

Ограничението ще важи в две последователни дни – в петък, 17 юли, от 16:00 до 23:00 часа, и в неделя, 19 юли, от 15:30 до 22:00 часа. То ще се прилага по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле, като ще важи и в двете посоки на движение.

За тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути.

За да бъде облекчен трафикът през Кресненското дефиле, ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на Симитли. В петък две от лентите ще бъдат насочени в посока Кулата, а в неделя – в посока София.

От ограниченията са изключени автобусите, автомобилите, превозващи опасни товари, живи животни и бързоразвалящи се хранителни продукти, както и специализираните екарисажни автомобили и превозните средства на пътноподдържащите фирми.

От „Пътна полиция“ призовават всички шофьори да бъдат внимателни на пътя, да спазват ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийната лента за по-бързо придвижване.