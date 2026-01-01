82-годишна жена от Кърджали стана жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

На 3 август на стационарния, а след това и на мобилния телефон на жената позвънил мъж, който се представил като г-н Петков, служител на МВР.

Мнимият полицай разпитал жената с каква сума разполага в дома си и обяснил, че трябва да я предаде за предотвратяване на ало измама. На улица в близост до дома си тя връчила плик с 9500 евро.

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Сигнал за измамата е подаден на 6 август от представител на семейството, който едва тогава разбрал за предадените пари.

Униформени са включени в издирвателни действия за откриване на лицето, което е приело парите от възрастната жена. Уведомени са и съседни дирекции.

Органите на реда отново предупреждават гражданите, че не съществува практика полицейски служители да искат пари по телефона от граждани.

Обикновено така действат телефонните измамници, представяйки се за служители на реда, за да създадат доверие и да убедят възрастни хора, че по този начин ще помогнат на полицията.

С цел превенция на този вид престъпления криминалистите съветват по-младите членове на семейството да запознават възрастните си роднини за дейността на телефонните измамници и сценариите, които използват.

Важно е всички граждани да знаят, че не трябва да предават пари по никакъв повод и ако попаднат в такава ситуация, незабавно да се свържат със свои близки или да подадат сигнал на тел.112.