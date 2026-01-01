Турчин твърди, че е ограбен от свой познат след запой в Русе, съобщиха от полицията.

На 28 август вечерта е подаден сигнал от 60-годишен турчин, който е заявил, че е станал жертва на грабеж.

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Установено е, че той е влязъл в страната и в Русе се срещнал със свой познат, с когото имали общи бизнес идеи.

Двамата посетили няколко заведения, където употребили значително количество алкохол. Късно вечерта на банкомат на ул. “Рига“, турският гражданин изтеглил на четири пъти суми от по 200 евро и отказал да тегли повече средства.

Тогава бил ударен в лицето от своя познат и паднал. След като се съвзел установил, че неговия познат си е заминал и парите му липсвали.