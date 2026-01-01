Граждани и роднини на Ива Михайлова от Кочани, Република Северна Македония, се събраха пред Основния съд в Кочани, където днес в 9:00 ч. местно време (10 ч. бълг. време) започна заседание по дело срещу нея.

БТА

Днес продължава делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек. Михайлова е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието се случва в началото на октомври 2025 г., като при него няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

БТА

Събрали сме се, за да подкрепим българката Ива Михайлова от град Кочани, която е жертва на съдебната система в Република Северна Македония, каза пред журналисти Виктор Стоянов, председател на фондация "Македония". Десет месеца не й се позволява да се лекува по спешност и тя остава инвалид. Тя е жертвата в катастрофата, заяви той.

Протестът е с искане Ива Михайлова да получи право на лечение и живот. Искаме да бъдат защитени българите в Република Северна Македония, да им се дадат права на хартия и да спрат да ги преследват, коментира Стоянов. Според него съдебният процес е фарс. Ключовата пътна експертиза на катастрофата е направена от полицай, който няма нужното образование. Българската дипломация е активна, но не е ефективна. Ако беше ефективна, българите нямаше да бъдат преследвани в Република Северна Македония, каза още Виктор Стоянов.

Бащата на Ива Михайлова - Симеон Михайлов, също дойде на протеста и благодари на българския народ за подкрепата. Според него това, че Ива Михайлова се определя като българка, е проблем за обществото в Република Северна Македония, за прокуратата и съдиите. Стигна се до този момент заради нейното определение, че се чувства българка и е с български корени, каза Михайлов. Той обясни, че всичко около лечението на Ива Михайлова е подготвено и се чака единствено тя да бъде освободена. Лечението е планирано в България, но има варианти и за Турция и Израел, ако в страната ни няма възможност за необходимото лечение.

Плакати на протеста гласят: "Свобода за Ива! Здравето е право, не привилегия", "Подкрепа за българите в Северна Македония, "Лечение за Ива сега". Протестът е подкрепен и от гражданска организация "Будители".

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Решение на Апелативния съд в Щип от 20 август потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение в България, въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, както и на предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.

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Няма отговор и на предложението на президента на България Илияна Йотова до президента на Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат в Северна Македония за лечението на Михайлова.

Народни представители от парламентарната група на „Прогресивна България“ - Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев, депутатите от ГЕРБ Георг Георгиев и Красимир Терзиев , както и народният представител от парламентарната група на „Демократична България“ и заместник-председател на Комисията по политиките за българите извън страната Елисавета Белобрадова ще присъстват на заседанието, за да проследят отблизо развитието на казуса и правото на Ива Михайлова на справедлив съдебен процес и това да ѝ се предостави възможност да продължи необходимото лечение в България.

Пред посолството на Северна Македония в София Фондация "Македония" организира днес граждански протест в подкрепа на Ива Михайлова и правото ѝ да се лекува.

Депутати от „Прогресивна България“ ще са на предстоящото съдебно заседание срещу Ива Михайлова в Кочани

На съдебното заседание в Кочани днес се очаква да бъдат разпитани експерти, изготвили две противоречащи си експертизи по случая.