Народните представители от парламентарната група „Прогресивна България“ (ПБ) и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ще присъстват на следващото съдебно заседание по делото в Кочани, Република Северна Македония, срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Заседанието е насрочено за 31 август от 9:00 ч. местно време в Основния съд в Кочани. Това съобщиха от пресцентъра на ПБ.

На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение извън Република Северна Македония, отбелязаха от ПБ.

Народните представители ще проследят отблизо хода на съдебното заседание и ще информират българската общественост за развитието по случая. ПБ настоява за справедлив процес, защита на правата на Ива Михайлова и възможност тя да получи необходимото медицинско лечение, заявиха още от парламентраната група.

На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония. Ива Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

На 4 август Комисията по политиките за българите извън страната изслуша в Народното събрание Христина Михайлова – майка на Ива Михайлова. Тя представи информация за събраните по делото свидетелски показания и експертизи, които според защитата оневиняват дъщеря ѝ, изрази съмнения относно начина, по който се води процесът. По отношение на лечението Христина Михайлова каза, че през последните 10 месеца семейството пет пъти е поискало разрешение Ива Михайлова да бъде лекувана в България. По думите ѝ е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип.

Настояваме Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, посочиха в позиция от Министерството на външните работи (МВнР) на 7 август. Няколко дни по-късно - на 14 август, премиерът Румен Радев обяви, че МВнР е готово с протестна нота по случая.

От МВнР заявиха на 21 август, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение.

Един от въпросите, които ще поставя през септември в Страсбург, е за съдбата на Ива Михайлова, каза президентът Илияна Йотова ден по-късно.