Редица нарушения има по случая с българската гражданка Ива Михайлова, на която съд в Северна Македония отказа да напусне страната за спешно медицинско лечение - това коментира Виктор Стоянов от фондация „Македония“ в ефира на NOVA .По думите му младата жена няма официално обвинение, а е със статут на заподозрян съгласно „предложение за обвинение“.

Решението повдига сериозни въпроси за законовите процедури в съседната държава и защитата на правата на българите там, предизвиквайки остра реакция от българското Министерство на външните работи. Ива Михайлова пострада при автомобилна катастрофа, след което бе обвинена за инцидента. Вече шест месеца съдебните власти не ѝ позволяват да пътува до България за лечение, което не може да бъде осигурено в Северна Македония, като основният съд в Кочани наскоро потвърди забраната.

Твърдения за законови нарушения и натиск

Виктор Стоянов от фондация „Македония“ твърди, че свидетели по делото, дали показания в полза на Михайлова, впоследствие са получили обвинения за лъжесвидетелстване, което той определя като „директен натиск от прокурора“.

Друго сериозно нарушение, според него, е отнемането на българския ѝ паспорт. „Службите в Северна Македония нямат право да вземат българския ѝ паспорт, а само македонския“, коментира Стоянов, като изтъква, че това е едно от многото закононарушения, предизвикали острата реакция на българското МВнР.

Спешна нужда от операция срещу отказ на съда

Здравословното състояние на Ива Михайлова е тежко, според информацията, представена от фондацията. Тя е със счупен прешлен и прекъснат гръбначен нерв, което силно ограничава движенията ѝ и налага спешна операция. Такава интервенция може да се извърши в София, Турция или Израел, но не и в Северна Македония.

Въпреки това, съдът в Щип е преценил, че Михайлова няма нужда от операция, се посочва в информацията. Според Стоянов, отказано ѝ е дори правото на рехабилитация в съседен град.

Мотиви и последващи действия

От фондация „Македония“ излагат две възможни причини за действията на властите. Първата е „опит за прикриване на вината на полицаите в случая“, а втората е свързана с факта, че Ива Михайлова ясно е заявила българското си самосъзнание.

В отговор на съдебните решения, фондацията организира мирен протест пред посолството на Република Северна Македония в София. Протестът е насрочен за 31 август от 12:00 часа.