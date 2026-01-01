САЩ са готови да окажат помощ на Русия заради случая на белодробна чума в Сибир, заяви президентът Доналд Тръмп. Към момента обаче Вашингтон не е обявил конкретни мерки или медицинска помощ, която ще бъде предоставена на Москва.

„Ще им помогнем. Всеки, който има подобен проблем, винаги сме готови да помогнем“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом на 5 октомври. Той определи заболяването като „тежка болест“ и каза, че американските власти следят ситуацията отблизо.

Американският държавен секретар Марко Рубио също потвърди, че Вашингтон наблюдава развитието на ситуацията. Той заяви, че случаят не е повод за паника, но изисква внимание и внимателно проследяване. Държавният департамент е призовал руските власти да споделят бързо и открито точна информация за случая.

Каква помощ може да бъде предоставена?

Засега няма информация за конкретен американски медицински екип, доставка на лекарства или друга непосредствена помощ за Русия. Ако бъде потвърден случай на белодробна чума, потенциалното международно съдействие би могло да включва обмен на медицинска и епидемиологична информация, лабораторна експертиза, подкрепа при проследяване на контактите и консултации относно лечението и ограничаването на инфекцията.

Това е особено важно, тъй като белодробната чума може да се предава чрез инфекциозни дихателни частици. При ранно диагностициране заболяването може да бъде лекувано с антибиотици, а бързото установяване на контактите е ключово за ограничаване на евентуално разпространение.

Въпреки тревогите, към момента няма официално потвърждение, че починалата 28-годишна служителка на Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата е била заразена с Yersinia pestis – бактерията, която причинява заболяването.

Руските здравни власти съобщават, че жената е починала от пневмония с неизвестен произход, а проведените изследвания не са открили патоген, свързан с работата ѝ. Около 200 души са поставени под медицинско наблюдение като предпазна мярка.

Световната здравна организация също оценява риска за населението като цяло като нисък, като подчертава, че оценката може да бъде променена при появата на нови данни.

Защо Вашингтон следи случая?

Интересът на САЩ е свързан не само със здравния риск, но и с необходимостта от бърза международна координация при евентуално заразно заболяване с потенциал за предаване между хора.

Белодробната чума е рядка, но може да се развие бързо. Световната здравна организация посочва, че без лечение тя е смъртоносна, докато ранното антибиотично лечение може да спаси живота на заразения.

Засега Вашингтон и Москва не са обявили съвместна медицинска операция. Американската страна остава в режим на наблюдение, докато руските власти продължават изследванията и проследяването на хората, които са били в контакт с починалата изследователка.