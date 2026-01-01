Случай на смъртоносната белодробна чума в Русия предизвика тревога, след като 28-годишна лаборантка почина, а около 200 души бяха поставени под наблюдение и карантина. На фона на опасенията от разпространение на инфекцията Белият дом заяви, че следи ситуацията и „оценява вариантите“.
Служител от администрацията на президента Доналд Тръмп заяви пред Axios в неделя, че американските власти са „наясно, наблюдават епидемията и оценяват вариантите“.
White House on high alert 'assessing options' as plague breaks out in Russia with hundreds put into quarantine hospitals https://t.co/rF4D2812AW— Daily Mail (@DailyMail) October 5, 2026
Според публикации 28-годишната Даря Шипилова е работила в Иркутския институт за борба с чумата в Сибир, когато е била изложена на бактерията, причиняваща белодробна чума.
Шипилова е съобщила на медицинския персонал, че случайно е счупила епруветка, съдържаща живи бактерии, съобщава руският новинарски сайт „Люди Байкала“.
След това тя се разболяла по време на полева експедиция с колеги в Бурятия, близо до източната граница на Русия с Монголия.
Шипилова е приета в болница на 29 септември и е поставена на апаратна вентилация. Два дни по-късно тя е починала.
Около 200 души, с които е била в контакт, в момента са под наблюдение заради опасения от разпространение на инфекцията.
Три болници в региона са поставени под засилени мерки за сигурност, а в тях е въведено задължително носене на маски. Според The Moscow Times губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев е заявил, че наблюдаваните лица не проявяват симптоми и са дали отрицателни проби за заболяването.
Болницата, в която е била лекувана Шипилова, е сред медицинските заведения, поставени под карантинни мерки. Другите две са приели хора, които са били в контакт с нея.
#Breaking— Russian Health Authorities have Placed Hundreds of People in Quarantine after a Deadly Virus Leaked from a Lab. https://t.co/rLHfGTECMk https://t.co/joUuF1NeAk— The QNS 24x7 (@Qns24x7) October 5, 2026
Какво представлява белодробната чума
Белодробната чума е тежка инфекция на белите дробове, причинена от бактерията Yersinia pestis. Симптомите могат да включват висока температура, задух и кашлица, понякога с кръв. Обикновено те се появяват между един и седем дни след заразяването.
При своевременно лечение с подходящи антибиотици заболяването може да бъде излекувано. Ако не се лекува, белодробната чума може да бъде смъртоносна.
Междувременно се появиха и твърдения, че руските власти не разкриват цялата информация за случая. Тези твърдения не са независимо потвърдени.
Според публикации медикаментите за лечение на заболяването в региона са започнали да се изчерпват, което е предизвикало притеснение сред местните жители и наплив към аптеки и медицински заведения.
Руският епидемиолог Михаил Фаворов е поставил под съмнение официалната версия за счупената епруветка, съобщава The Moscow Times.
„Смешно е. Някой, който работи в Института за борба с чумата в Иркутск, носи защитен костюм против чума“, казва Фаворов.
По думите му дори при счупване на епруветка вероятността от заразяване би била сравнително ниска, ако са спазени необходимите мерки за безопасност.
Фаворов е изразил съмнение и относно пълнотата на информацията, предоставяна от властите за случая.
🚨 The White House is monitoring a suspected plague case in Russia's Siberia 🇷🇺 Days earlier, a lab worker died after breaking a test tube 🧪containing dangerous pathogen🔬 Nearly 200 people are under medical observation🏥 Details👇🏻 https://t.co/xMtxxKA5zb— TIMES NOW (@TimesNow) October 5, 2026
Трите форми на чума
Чумата има три основни клинични форми – белодробна, септична и бубонна. И трите се причиняват от бактерията Yersinia pestis.
Белодробната чума засяга дихателната система и може да се предава от човек на човек чрез капчици при кашляне и кихане.
Септичната чума възниква, когато инфекцията попадне в кръвта. Тя може да бъде причинена от ухапване от заразени бълхи или при контакт със заразени животни и тъкани. Сред възможните симптоми са висока температура, слабост и тъканни увреждания.
Третата форма е бубонната чума, при която инфекцията засяга лимфната система. Характерни са високата температура, втрисането и болезненото подуване на лимфните възли, известни като бубони.
Бубонната чума е формата, която исторически се свързва с пандемията, известна като Черната смърт, опустошила Европа през XIV век.