Възрастен мъж стреля с въздушна пушка на улица „Мишо Тодоров“ в Сливен, съобщиха от полицията.
На 5 октомври са установени петима души, които заявили, че техен съсед е стрелял по улични кучета.
Мъжът е установен. Той е на 72 години и е от Сливен. Обяснил е, че е стрелял по кучетата, след като видял, че нападат неговия внук.
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Пушката е регистрирана по надлежния ред. Мъжът е отведен в ареста, а оръжието е иззето.
Патрулният екип е извършил обход в района, посочен от свидетелите. Не са открити простреляни или умъртвени гръбначни животни.
Разпитват се свидетели, а събраните материали ще бъдат изпратени в прокуратурата.