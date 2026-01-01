Фискалният съвет на България отправи предупреждение за опасност от дългова спирала и лихвен натиск в анализа си на текущата бюджетна процедура за 2027 г.

Натрупването на бюджетни дефицити създава притеснителна тенденция относно дълга и лихвените плащания (последните достигайки 1,88 млрд. евро през 2028 г. или около 1,3 процента от брутния вътрешен продукт), което отнема фискално пространство от ключови сектори като образование и здравеопазване, предупреждава Фискалният съвет.

ЕК препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит

Анализът отчита и приближаващ период с възможност за рецесия, във връзка с което препоръчва да се направят усилия за бюджетни икономии за поне 2 процента от БВП за 2027 г. и поне 1 процент от БВП за 2028 г. Тази препоръка е особено належаща с оглед на стартиралата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия срещу страната ни.

Фискалният съвет препоръчва фискална консолидация и стремеж към балансирано бюджетно салдо, което да бъде постигнато със структурни реформи. Сред конкретните препоръки са увеличаване на съотношението на лично платените към платените от бюджета осигурителни вноски да се повиши на 40/60 през 2027 г. (от 20/80 през 2026 г.), като бъде изравнено с това в частния сектор, като в тази реформа да се включат и военните и полицаите; трайно преразглеждане на временно преустановените числови правила за заплати и пенсии, водещи до процикличност и проинфлационност на разходите, с цел постигане на дългосрочен положителен фискален ефект; отпадане на изключението от правилото за дела на разходите в КФП за европейски сметки, както и промяна на Закона за публичните финанси поради противоречие с икономическата логика на това правило да ограничава фискалната експанзия и влиянието на бюджетните разходи върху макроикономическите агрегати.

Брюксел с тежка оценка за България: нарастващ дефицит, растящ дълг и критики за корупцията

Препоръчва се също така оптимизиране на текущите разходи за персонал и преструктуриране на администрацията с цел да се намали административната тежест, произхождаща от многочисления брой заети в тази сфера и намаляващото население. ФС препоръчва консолидационни усилия за свиване на разходите за персонал с повече от текущо заложеното 10-процентово съкращение, които да имат дългосрочен характер.

Относно бюджета на Държавното обществено осигуряване ФС обръща внимание на уравниловката във величината на получаваните пенсии, като това се свързва с разкъсване на връзката между принос за осигурителната система и сума на получаваната пенсия.

ФС препоръчва реформа в пенсионния модел, целяща стимулиране на втория и третия стълб и засилване на капиталово-покривния елемент в пенсионния доход. Съветът изразява подкрепа за намерението за изравняване на осигурителното разпределение между държавните служители и магистратите и държавния бюджет с това в частния сектор, което да олекоти фискалния товар върху бюджета.

Относно бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се посочва, че тенденциозното увеличение на разходите по основните пера не дават доказателство за по-голяма ефективност на здравните услуги, а само утвърждават зависимостта от нарастващи трансфери от държавния бюджет за балансиране на салдото по бюджета на НЗОК. ФС препоръчва разходите да се представят посредством програмен формат за по-ясна проследимост, а връзката между здравната политика на МЗ и НЗОК като платец на здравните услуги трябва да се изсветли.

Водещи фактори за ФС през бюджетната процедура за 2027 г. са подобряването на бюджетното салдо и въвеждането на трайни разходни мерки, подкрепени с реалистични очаквания за приходите, като основна цел е да се наблегне на ефективността и качеството на публичните финанси, допълва анализът.

В започналата бюджетна процедура за 2027 г. се предвижда ускорено връщане на бюджетния дефицит към Маастрихтските критерии от 3 процента, посочи по-рано финансовият министър Гълъб Донев.

Това, което правим в момента, е чрез идентифициране на нови приходоизточници и намаляване на разходите да гарантираме, че бюджетът за 2027 г. ще се вмести в тригодишната бюджетна прогноза на Министерството на финансите – дефицит от 3,8 процента от БВП. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Амбицията ни е да свалим този дефицит от 3,8 процента колкото се може по-близо до границата от 3 процента и дори да направим бюджет за 2027 г. с дефицит от 3 процента, така че да успеем да приключим процедурата при прекомерен дефицит, каза още Донев.