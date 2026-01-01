Хижа „Мальовица“ временно преустановява обслужването на туристи, след като договорът за наем с досегашния стопанин е прекратен по взаимно съгласие, съобщиха от Българския туристически съюз (БТС).

По информация на съюза прекратяването на договора е станало по писмено искане на управителя на дружеството „Трансгруп“ ЕООД Николай Марков. На 2 ноември 2026 г. хижата е предадена на БТС с приемо-предавателен протокол.

В момента обектът няма да предлага организирано настаняване и хранене. Отворени остават помещения за подслон, но без обслужване. От БТС призовават туристите да съобразят плановете и маршрутите си с промяната, особено при преходи в района на Мальовишкия дял на Рила.

От туристическия съюз изразиха благодарност към Николай Марков и целия екип "за дългогодишната работа, грижите за хижата и приноса им за подобряването на условията за посетителите".

През 2025 г. хижа „Мальовица“ зае първо място в категорията „Най-добра хижа, обслужвана с високопроходим автомобил или лифт“ в кампанията „Хижа на годината“. Николай Марков пък беше класиран на трето място в категорията „Хижар за пример“.

От БТС отбелязват и дългогодишното сътрудничество с досегашните стопани при организирането на курсове и обучения, както и подкрепата им за участниците и инструкторите.

От съюза посочват, че ще предприемат действия за обявяване на конкурс за нов стопанин в най-кратки срокове. Информация за процедурата и възстановяването на дейността на хижата ще бъде публикувана на официалния сайт на организацията.

До избора на нов стопанин туристите трябва да имат предвид, че хижа „Мальовица“ няма да работи в обичайния си режим и няма да предлага стандартните услуги за настаняване и хранене.