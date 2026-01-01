Измамници използват изкуствен интелект, за да създават фалшиви изображения на изчезнали домашни любимци и да изнудват техните собственици за пари. Престъпниците се възползват от отчаянието на хората, като твърдят, че са намерили животните им, а след това изнудват стопаните за пари или ваучери за подарък, възползвайки се от отчаянието им да открият домашните си любимци, пише BBC.

Когато котаракът на Стефани Йънг – Бъди, изчезнал от градината ѝ през септември миналата година, тя започнала активно да публикува информация в сайтове за издирване на домашни любимци и групи в социалните мрежи.

Надеждата ѝ се върнала, когато жена на име Мелиса изпратила снимка на коте, което изглеждало точно като Бъди. Тя твърдяла, че е намерила и хранила животното, и поискала парична награда, за да го върне.

Йънг била напълно убедена, че това е нейният домашен любимец. Тя дори изтеглила пари от банката, за да плати наградата. Жената се съгласила да се срещне с предполагаемата откривателка, но срещата така и не се състояла. Вместо плащане в брой измамницата настояла за 100 подаръчни карти на Apple.

Малко по-късно последвали заплахи, че котката ще бъде продадена или убита, ако Йънг не изпрати парите. Едва тогава тя разбрала, че снимките са генерирани с изкуствен интелект, а историята за намерения домашен любимец е измама.

„Когато изгубиш домашния си любимец, всичко в теб иска да си го върнеш. Измамниците знаят как да се възползват от това отчаяние. Колкото повече настояват за пари, толкова по-силно започваш да се питаш дали не е по-добре просто да платиш“, разказва тя.

Повече от година след изчезването на Бъди котето все още не е намерено. Йънг признава, че заплахите са я оставили разстроена и ядосана от жестокостта на измамниците.

Измамниците се възползват от отчаянието на стопаните

Подобна измама преживяла и Кам Чаухан, чийто котарак Крийд изчезнал през юли миналата година. Девет месеца по-късно тя получила снимка на животно, което поразително приличало на домашния ѝ любимец.Отново измамникът поискал пари, но Чаухан отказала да плати, а срещата за предаването на котето така и не се състояла.

„Всеки, който е загубил домашния си любимец, би направил всичко, за да си го върне. Но да дадеш пари и да бъдеш измамен – това просто не е правилно“, коментира тя.

Случаите показват как престъпниците използват изкуствен интелект, за да създават убедителни фалшиви снимки, да измислят истории и да оказват психологически натиск върху хората. Когато собствениците започнат да се съмняват, измамниците често прибягват до обиди и заплахи.

Изкуственият интелект улеснява онлайн измамите

Според данни, цитирани в британския материал, през 2025 г. измамниците са откраднали близо 1,3 милиарда паунда във Великобритания.

Д-р Раша Касем, преподавател и изследовател в университета Астън, предупреждава, че изкуственият интелект вече играе съществена роля в онлайн измамите.

По думите ѝ действия, които преди са изисквали сериозни технически умения, сега могат да бъдат извършени лесно, бързо и безплатно.

„Само защото нещо изглежда истинско, не означава, че е истинско“, предупреждава тя.

Касем отбелязва, че престъпниците често създават усещане за спешност, за да накарат жертвите си да реагират импулсивно и да изпратят пари, без да проверят информацията.

Специалистът съветва хората да не прибързват с плащанията и да събират възможно най-много информация за предполагаемите измамници, която да предоставят на компетентните органи.

Как да се предпазите, ако домашният ви любимец изчезне?

Американската платформа PawBoost, която помага за издирването на изгубени домашни любимци, съветва стопаните да бъдат особено внимателни, когато получават съобщения от хора, твърдящи, че са намерили животните им.

Сред основните препоръки са:

Поискайте допълнително доказателство – кратко видео или видеоразговор, на който се вижда животното и негова отличителна особеност.

Задавайте конкретни въпроси – например за цвета и вида на нашийника, характера на животното или други подробности, които не сте публикували онлайн.

Уговорете лична среща – ако някой твърди, че е намерил домашния ви любимец, настоявайте да го видите на безопасно обществено място.

Не изпращайте пари предварително – бъдете особено внимателни при искания за ваучери за подарък, парични преводи или криптовалута.

Подайте сигнал при съмнение за измама – запазете съобщенията, профилите и всички получени изображения и ги предоставете на компетентните органи.

Най-важното е стопаните да не позволяват на емоциите и страха да ги подтикнат към прибързани финансови решения. Измамниците разчитат именно на надеждата, че изгубеният домашен любимец може да бъде върнат, съветват от PawBoost.