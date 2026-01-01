Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа доклад на кмета Васил Терзиев и група общински съветници за финализиране на дългогодишната процедура по изграждане на паметник на легендарния градоначалник инж. Иван Иванов. С друг доклад, внесен от председателя на СОС Цветомир Петров и общински съветници от различни политически групи, ще бъде предложено поставянето на паметник на „Героя-граничар“ в градината „Св. Климент Охридски“ в София. Това съобщиха от пресцентъра на СОС.

Докладът на Терзиев е свързан с финализирането на дългогодишната процедура по изграждане на паметник на инж. Иван Иванов. Периодът на неговото управление е известен като „Златното десетилетие за София“ и е белязан от изграждането на Рилския водопровод, мащабното павиране на улици, модернизацията на паркове и построяването на емблематични за града административни и културни сгради. Бъдещият монумент ще бъде разположен на кръстовището на бул. „Драган Цанков“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, непосредствено пред метростанция „Стадион „Васил Левски“.

Паметникът на „Героя-граничар“ е по инициатива на Главна дирекция „Гранична полиция“ и фондация „Емил Шарков“. Проектът има за цел да отдаде почит на всички служители на „Гранична полиция“ и да изрази признателност към хората, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг за опазване на държавната граница, националната сигурност и външните граници на Европейския съюз.

Очаква се монументът да се превърне и в място за ежегодно тържествено отбелязване на професионалния празник на дирекцията – 22 декември.

Идейният проект, разработен от скулптора Красимир Ангелов и арх. Станислав Константинов, предвижда паметникът да бъде оформен като автентична гранична пирамида от светъл гранит с височина 160 см. Пред нея ще бъде разположена бронзова плоча с релефна карта на България и патинирана „гранична бразда“ с отпечатъци от стъпки.

На монумента ще бъдат изписани надписите: „Нито крачка назад, зад нас България“ и „Поклон и признателност на българския граничар“.

Всички разходи по изработването и монтажа на паметника ще бъдат поети изцяло чрез дарения от Фондация „Емил Шарков“, а последващата му поддръжка ще се осигурява от Главна дирекция „Гранична полиция“.

И двете предложения ще бъдат подложени на гласуване на утрешното заседание на СОС, който не се е събирал от повече от месец заради президентските избори. В дневния ред на заседанието са предвидени 88 доклада и пет питания.