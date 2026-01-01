Мъж на 32 години е обвинен в хулиганство след физическа саморазправа с друг шофьор в столичния квартал „Люлин“, съобщиха от прокуратурата.

Инцидентът е станал на 1 ноември около 13:30 ч. По данни на прокуратурата след възникнал спор на пътя мъжът отправил обиди и заплахи към другия водач, след което го ударил с юмрук в лицето.

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Срещу обвиняемия е образувано досъдебно производство за хулиганство. За това престъпление законът предвижда до три години затвор.

Мъжът е осъждан и е извършил деянието в рамките на изпитателния срок на предишната си присъда. Той е задържан за срок до 72 часа.

На 4 ноември прокуратурата е внесла в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.