Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа мъж за хулиганство, след като нападнал друг човек на оживено място в столицата.

По данни на разследването, инцидентът е станал на 20 юли 2026 г. на трамвайна спирка на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Одрин“. Обвиняемият нанесъл многократни удари с ръце и крака на пострадалия мъж в присъствието на множество граждани.

Според прокуратурата действията му представляват грубо нарушаване на обществения ред и демонстрират явно неуважение към обществото. На мъжа е повдигнато обвинение за хулиганство, за което законът предвижда до две години лишаване от свобода.

От държавното обвинение уточняват, че той е осъждан в миналото, но е реабилитиран. В момента срещу него има и висящо дело за умишлено причинено пътнотранспортно произшествие.

С оглед на опасността да извърши ново престъпление, той е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.