От днес създадохме и ще функционира съвместен контактен център на "Промахон – Кулата". Това каза пред журналисти министърът на защитата на гражданите на Гърция Михалис Хрисохоидис след среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Срещата се състоя в МВР.

Свързват ни много задачи, тесни връзки, много традиции и важни предстоящи задачи. Тази среща беше заради необходимостта да установим сигурността в региона. Работим заедно за сигурността, за сигурна среда за страните ни и за региона, тъй като това искат гражданите на Гърция и на България, както и стотици граждани от европейското пространство, посочи Хрисохоидис.

Ние сме тук, за да декларираме, че ще работим за сигурността на България и Гърция, на границите, на европейското пространство. Точно затова подписахме три меморандума за разбирателство – за да подкрепим и засилим целта ни да работим за сигурността и охраняването на границите ни от каквато и да е заплаха, каза още министър Хрисохоидис.

По думите му първата цел е борбата с нелегалната миграция. В момента миграционните потоци са почти нулеви и може да се каже, че с общи усилия на двете държави, на европейската общност и на трети страни, в момента се намираме в най-добрия момент относно миграционния поток, заяви Михалис Хрисохоидис. Започна прилагането на новия договор за миграцията, както и нов поглед от Европейския съюз относно въпросите за сигурността. Време е вече всички да разберат, че най-важното сега е охраняването на границите, коментира той. В тази посока работим заедно и с Турция, като общата цел е да се борим с това предизвикателство, добави министърът.

След година Гърция поема председателството на Европейския съвет и един от най-важните приоритети ще бъде охраняването на границата и полагане на всички усилия в полза на всички европейски народи, подчерта Хрисохоидис. От няколко месеца България е член на в Шенгенското пространство и сме щастливи от това, че вече гражданите на двете държави пътуваме свободно и имаме обща парична монета – евро, коментира той. Според него това е голям успех за България.

Едновременно имаме и задължения, произтичащи от влизането в Шенгенското споразумение, което означава да поемаме мерки, свързани с охраната на границите и със сигурността на гражданите. Затова днес създадохме и ще функционира съвместен контактен център на "Промахон – Кулата", допълни гръцкият министър. По думите му потокът там е много голям и има нужда от полицейско присъствие, от охрана и от контрол. Това е една от най-важните точки за преминаване от цяла Европа и наш приоритет е предотвратяване на финансовата престъпност, включваща избягване на данъци и пране на пари, каза още Михалис Хрисохоидис. Наш приоритет е да разследваме и да унищожаваме тези нелегални мрежи. Решени сме да нанесем тежък удар срещу тези организирани престъпни групи, изтъкна той.

Като втори много важен приоритет министърът открои борбата с корупцията. По думите му корупцията е болест за демокрацията. Решили сме чрез нашите институции да преминем към друго ниво на работа – в гръцката полиция имаме вътрешна разследваща комисия, чиято цел е унищожаване на паралелни дейности и справяне с корупцията и организираната престъпност. Наркотиците и трафикът на оръжия са сред най-важните ни приоритети и трябва да подчертая, че след края на войната в Украйна и в други точки от света, ще се появи много оръжие и трябва да се справим с този проблем – да работим усърдно и настоятелно за проникване в средите на организираната престъпност, за да изпратим решително послание към престъпните групи, че държавата е тук и службите ни са динамични и ефективни и ще работят заедно за доброто на народите на България и на Гърция, каза също министър Хрисохоидис.