Два трамвая се сблъскаха на ключов мост в Ротердам, при което бяха ранени най-малко 15 души. Един от пострадалите е в тежко състояние, съобщиха местните власти.
Мостът „Еразъм“ е една от най-разпознаваемите забележителности на нидерландския пристанищен град. Той преминава над река Маас и е важен транспортен възел.
Two Rotterdam trams crash on Erasmus Bridge; At least 18 hurt https://t.co/cA0TJsrKiQ— NL Times (@NL_Times) July 22, 2026
Кадри от уебкамера показват как единият трамвай се врязва в задната част на другия, при което отломки се разпръскват по пътните платна, а и двете мотриси са повредени.
Мостът е затворен за движение и в двете посоки, предаде АФП.
Zwaar tramongeval op Erasmusbrug in Rotterdam; meerdere gewonden https://t.co/mmRA2J63h5— MVC Media (@mvcmedia) July 22, 2026
На разпространените кадри се виждат множество служители на спешните служби, които евакуират ранените с носилки и инвалидни колички.
Hulpdiensten groots uitgeruk na crash trams op Erasmusbrug https://t.co/dw7aegz3KC pic.twitter.com/BGG7rtYl7A— Westlanders.nu (@WestlandersNu) July 22, 2026
Първоначално властите в Ротердам съобщиха за 18 пострадали, но по-късно намалиха броя им на 15, предаде националната телевизия НОС.