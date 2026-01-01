Гръцките здравни власти разследват огнище на салмонела в град Ламия, след като десетки хора са се разболели, а заразата е свързана с консумацията на пилешко месо. По последни данни са потвърдени най-малко 24 случая на инфекция, като част от пациентите са били хоспитализирани.

Разследването е установило вероятна връзка между заболелите и партида замърсено пилешко месо, използвано в няколко заведения за хранене. Властите вече са идентифицирали доставчика и проследяват цялата верига на разпространение – от посредника до птицефермата, откъдето произхожда месото. Лабораторните анализи продължават, за да бъде потвърден окончателно източникът на заразата.

След избухването на огнището здравните инспектори извършиха проверки в ресторанти и търговски обекти в района на Ламия. На гражданите се препоръчва да не консумират продукти от съмнителен произход и да спазват стриктна хигиена при обработката на сурово пилешко месо.

По-рано този месец гръцката Агенция за безопасност на храните (EFET) изтегли от пазара партида пълнено пилешко руло, след като при лабораторни проверки в продукта беше открита салмонела. Потребителите бяха призовани да не консумират засегнатата партида и да я върнат в търговските