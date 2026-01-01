Сдружение „За достъпна и качествена храна“ призова Българската агенция по безопасност на хранитеда провери дали партиди покълнали семена от люцерна, свързани с международно огнище на салмонела, са достигнали до българския пазар.

Повод за призива е съвместна оценка на Европейския орган за безопасност на храните и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, според която между януари и май 2026 г. са регистрирани 109 потвърдени случая на салмонелоза в 11 европейски държави. Заболяването е довело до 18 хоспитализации, а сред лабораторно потвърдените случаи е отчетен един смъртен случай.

Във Финландия са регистрирани общо два смъртни случая – един при потвърден и един при вероятен случай на инфекция, като и при двамата пациенти са били налице тежки придружаващи заболявания.

Според европейските здравни институции вероятният източник на заразата са семена от люцерна, внесени от Индия и използвани за производство на покълнали семена. След разпространението им в различни държави от Европейския съюз е възникнало трансграничното огнище.

От Сдружение „За достъпна и качествена храна“ предупреждават, че покълналите семена често се консумират сурови, без термична обработка, което увеличава риска при наличие на замърсяване. Според организацията процесът на покълване създава благоприятни условия за бързото размножаване на бактерии като салмонела, ако семената са били замърсени още при производството, съхранението или напояването.

Сдружението настоява БАБХ да установи дали засегнатите партиди са били разпространени в България и при необходимост своевременно да информира обществеността и да разпореди изтеглянето им от търговската мрежа.

Организацията призовава още за по-строг контрол върху вноса на хранителни суровини, повече лабораторни анализи, по-добра проследимост по хранителната верига и по-голяма прозрачност при установяване на нарушения.

От сдружението съветват потребителите да бъдат внимателни при консумацията на сурови покълнали семена, да ги купуват само от надеждни търговски обекти и да следят информацията, публикувана от компетентните институции.

По данни на EFSA и ECDC симптомите на салмонелозата обикновено се проявяват между 6 и 72 часа след консумация на заразена храна и включват висока температура, диария, коремни болки, гадене и повръщане. Най-застрашени от тежко протичане са малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с отслабена имунна система.