Апелативният съд в Бургас обяви за решаване делото срещу Омар Аднан, осъден на 20 години лишаване от свобода за катастрофата на кръстовище „Трапезица“, при която загинаха двама полицаи. Делото на втора инстанция е образувано по протест на прокуратурата, жалба на защитата на Аднан и жалби на частните обвинители. В заседанието днес не бяха разпитвани свидетели.

Защитата на подсъдимия поиска деянието да бъде преквалифицирано като извършено по непредпазливост. Според прокурор Йовита Григорова няма основания за промяна на правната квалификация, като тя се позова на поведението на подсъдимия по време на инцидента. По думите ѝ то показва арогантност и незачитане на правилата.

Прокуратурата поддържа тезата, че деянието е извършено при форма на вина „евентуален умисъл“, тъй като Аднан е възприел полицейския автомобил, но не е предприел действия за предотвратяване на фаталния резултат, въпреки че е имал възможност да избегне удара. Григорова се позова на заключенията на тройната автотехническа експертиза.

„Само ранният час е предотвратил още по-тежък инцидент“, каза прокурорът. Тя посочи още, че Аднан не е бил правоспособен водач и сам е заявил, че е бил обучаван да шофира от баща си.

Според прокуратурата това е „особено тежък случай“. Като отегчаващи обстоятелства бяха посочени високата скорост, която е била повече от два пъти над разрешената за участъка, продължилото около 30 километра следване от полицейски автомобил, възприемането на сигнализирания полицейски автомобил на кръстовището, застрашаването на 47 пътници в автобуса, превозването на мигранти, както и последвалата смърт на двамата служители на МВР, която прокурорът определи като посегателство срещу държавността.

Прокуратурата поиска изменение на присъдата и налагане на най-тежкото наказание за този вид престъпление – доживотен затвор при специален режим.

За доживотен затвор се обявиха и частните обвинители – близките на загиналите полицаи. Според повереника им адвокат Станко Кралев степента на обществена опасност на деянието е по-висока от обичайната при подобни инциденти.

„Извършеното е с користна цел – получаване на облага и престъпно поведение“, каза адвокат Кралев. Другият повереник на частните обвинители – адвокат Петър Димитров, също подкрепи искането за налагане на най-тежкото наказание, а именно доживотен затвор.

В съдебната зала присъства и юрисконсулт на Община Бургас, която е конституирана като страна по делото заради нанесените щети по общинската инфраструктура.

Защитникът на Омар Аднан – адвокат Калин Янев, поиска съдът да преквалифицира деянието като непредпазливо и определи наложеното наказание като несправедливо. Той оспори тезата на прокуратурата, че обществената опасност на подсъдимия е висока, и поиска да не бъдат уважени протестът на прокуратурата и жалбите на частните обвинители.

Адвокат Янев поиска наказание от 15 години лишаване от свобода при по-лека квалификация на деянието. Ако съдът приеме по-тежката квалификация, защитата настоява присъдата на първата инстанция да бъде потвърдена.

Пред съда Омар Аднан се извини на пострадалите и на българската държава. Той заяви, че не е причинил инцидента умишлено, че е опитал да избегне удара, но е бил изплашен и не е взел правилното решение. Аднан отново се извини и поиска съдът да потвърди присъдата му.

Апелативният съд в Бургас обяви делото за решаване и ще се произнесе в законовия срок.

Катастрофата стана на 25 август 2022 г. на кръстовище „Трапезица“ в Бургас. Автобус, управляван от Омар Аднан, който превозвал незаконно влезли в страната мигранти, блъсна полицейски автомобил, в който се намираха двама служители на ОДМВР – Бургас. Полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев загинаха на място. За инцидента Окръжният съд в Бургас постанови присъда от 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за Омар Аднан, която е обжалвана пред Апелативния съд.