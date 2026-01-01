Хамид Хамид от ДПС излезе с информация за имуществото на вътрешния министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета Демерджиева. Хамид разкри, че през 2020 г. Демерджиев си купува „Порше“ на стойност 1795 лева.

Той цитира справка от Имотния регистър и Търговския регистър. "Физическите лица и дружествата, които те контролират, притежават 411 недвижими имота, от които към настоящия момент 7 апартамента, а останалите са строителства и земеделски земи. Общият сбор на материалния интерес по описаните покупки на физическите лица е 368 000 лева, а по актовете за продажба 352 000 лева. Общият сбор на материалния интерес по описаните покупки на юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви е над 16 млн. лева", обясни той.

Хамид заяви, че информацията от Търговския регистър и Агенцията по вписванията ще бъде изпратена на прокуратурата за по-нататъшни действия.

По думите му през последните години са извършени покупко-продажби на стойност над 26 млн. лева.

Хамид разкри още, че през 2019 година Демерджиев става съдружник във фирма, която изкупува земеделски земи. Дружеството е придобило имоти в Пловдивско с обща площ над 450 декара. По думите му "в схемата" участват лица от Министерството на земеделието, без намесата на които които това не би било проработило. Той цитира медийни публикации, според които "схемата", предлагана от Демерджиев и съдружниците му ги е обогатила с над 5 млн. лева.

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Хамид каза още, че Демерджиев е извършвал "фиктивни сделки" с цел избягване на данъчни задължения и с цел прикриване на действителната собственост. "В декларацията му пред КПКОНПИ също е потвърдено, че през 2020 година купува "Порше" на стойност 1795 лева".

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"Сутринта, когато дойде министър Демерджиев ми се закани, че става много интересно. По всичко личи, че става въпрос за негова лична вендета, но виждате само фойерверки и ПР екскурзии с рекламна цел, за да се устреми към мечтаните за него постове", обясни Хамид.