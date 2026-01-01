Депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че предоставената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев справка на ГДБОП не потвърждава твърденията, направени от министъра по време на изслушването му в Народното събрание на 2 юли.

По думите на Хамид документът е получен „най-после благодарение на съдействието на председателя“ на парламента. „Получената справка от министър Демерджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли в пленарната зала, е пълна лъжа. Пълна фантастика, която е само във фантазиите на министър Демерджиев“, заяви депутатът.

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Според Хамид справката обхваща значително по-кратък период от този, за който министърът е говорил в пленарната зала. „Няма абсолютно никакви данни за полети или каквото и да е било, както той говореше – от 2018 до 2025 година. Такова нещо справката не съдържа“, каза той.

Депутатът твърди още, че документът съдържа информация за значително по-малък брой лица от първоначално посочените. „От тези лица, за които той фантазираше, че са 80 и няколко, се оказват под 10“, заяви Хамид.

По думите му в справката са описани общо 75 полета, но срещу тях било отбелязано, че Делян Пеевски „не е пътувал“. „75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. А това пред залата беше изнесено, че това са полетите на господин Пеевски“, посочи Хамид.

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Той допълни, че според документа голяма част от останалите лица, включени в него, също не фигурират като пътници в посочените полети. Хамид отправи и критики към начина, по който е извършена проверката. По думите му справката показва, че са осъществявани оперативно-издирвателни действия спрямо лице с имунитет.

„Извършени са оперативно-издирвателни действия спрямо лице с имунитет, без да е уведомена прокуратурата, което е недопустимо в една правова държава“, заяви депутатът. Той посочи още, че ДПС възнамерява да подаде сигнали по случая.

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Към момента Министерството на вътрешните работи не е коментирало публично твърденията на Хамид Хамид, направени след предоставянето на справката.

По-рано през деня от МВР съобщиха, че предоставената на Народното събрание справка съдържа данни от проведена оперативно-издирвателна дейност на ГДБОП, както и разпечатка с резервационни и полетни данни от международна система за периода от началото на 2023 г. до юни 2026 г.