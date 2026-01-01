България остава сред държавите с най-малко бързоразвиващи се иновативни компании в Европейския съюз, въпреки че именно този тип предприятия се разглеждат като двигател на икономическия растеж, иновациите и създаването на работни места. Данните на Европейския институт за скейлъп компании (European Scaleup Institute) и Европейската комисия показват, че страната е сред последните в ЕС по брой на т.нар. scaleup компании спрямо населението.

Скейлъп компаниите са предприятия на възраст до 10 години, които вече са преминали началния етап на развитие, доказали са устойчив бизнес модел и навлизат във фаза на бърз и траен растеж на приходите. Именно те все по-често се определят като гръбнака на новата европейска икономика.

По този показател лидер в Европейския съюз е Ирландия с 415,3 скейлъп компании на един милион жители. Следват Швеция с 354,7 и Дания с 274,3. В дъното на класацията са Румъния, България и Латвия.

Същевременно най-бързо нарастващите скейлъп компании през периода 2023-2024 г. са регистрирани в Латвия, Португалия и Гърция, където е отчетено най-силно увеличение, особено по отношение на броя на служителите.

Обратната тенденция се наблюдава в Ирландия, Люксембург и Естония, които отбелязват най-голям спад в темповете на растеж през същия период.

Енергетиката и технологиите водят растежа

Макар секторът на селското стопанство и рибарството да отчита най-силен годишен ръст между 2023 и 2024 г., в по-дългосрочен план най-успешно се развиват компаниите в областта на информационните и комуникационните технологии, бизнес услугите и енергетиката.

Най-значителен възход през периода 2020-2024 г. бележат предприятията в секторите електроенергия, природен газ и топлоенергия. Според анализа това се дължи на ускорения енергиен преход в Европейския съюз и нарастващите инвестиции в нови технологии.

ЕС инвестира милиарди в новите компании

Европейският съюз вече обяви програма на стойност 5 милиарда евро в подкрепа на най-иновативните европейски технологични компании с потенциал за бърз растеж. Първите инвестиции по нея се очаква да бъдат направени през есента.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие подчертава, че подобни инвестиции са от ключово значение за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

„Значителни публични средства се насочват към инкубатори за подкрепа на стартиращи и бързоразвиващи се компании. Това е решаващо за повишаване на конкурентоспособността, иновациите, производителността и заетостта“, посочва организацията в свой доклад.