България остава сред държавите с най-малко бързоразвиващи се иновативни компании в Европейския съюз, въпреки че именно този тип предприятия се разглеждат като двигател на икономическия растеж, иновациите и създаването на работни места. Данните на Европейския институт за скейлъп компании (European Scaleup Institute) и Европейската комисия показват, че страната е сред последните в ЕС по брой на т.нар. scaleup компании спрямо населението.
Скейлъп компаниите са предприятия на възраст до 10 години, които вече са преминали началния етап на развитие, доказали са устойчив бизнес модел и навлизат във фаза на бърз и траен растеж на приходите. Именно те все по-често се определят като гръбнака на новата европейска икономика.
По този показател лидер в Европейския съюз е Ирландия с 415,3 скейлъп компании на един милион жители. Следват Швеция с 354,7 и Дания с 274,3. В дъното на класацията са Румъния, България и Латвия.
Същевременно най-бързо нарастващите скейлъп компании през периода 2023-2024 г. са регистрирани в Латвия, Португалия и Гърция, където е отчетено най-силно увеличение, особено по отношение на броя на служителите.
Обратната тенденция се наблюдава в Ирландия, Люксембург и Естония, които отбелязват най-голям спад в темповете на растеж през същия период.
Енергетиката и технологиите водят растежа
Макар секторът на селското стопанство и рибарството да отчита най-силен годишен ръст между 2023 и 2024 г., в по-дългосрочен план най-успешно се развиват компаниите в областта на информационните и комуникационните технологии, бизнес услугите и енергетиката.
Най-значителен възход през периода 2020-2024 г. бележат предприятията в секторите електроенергия, природен газ и топлоенергия. Според анализа това се дължи на ускорения енергиен преход в Европейския съюз и нарастващите инвестиции в нови технологии.
ЕС инвестира милиарди в новите компании
Европейският съюз вече обяви програма на стойност 5 милиарда евро в подкрепа на най-иновативните европейски технологични компании с потенциал за бърз растеж. Първите инвестиции по нея се очаква да бъдат направени през есента.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие подчертава, че подобни инвестиции са от ключово значение за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.
„Значителни публични средства се насочват към инкубатори за подкрепа на стартиращи и бързоразвиващи се компании. Това е решаващо за повишаване на конкурентоспособността, иновациите, производителността и заетостта“, посочва организацията в свой доклад.