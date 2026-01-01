Екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Търговище реагира на сигнал за газова бутилка, изпускаща газ в апартамент в града.

Сигналът е подаден около 15:20 часа на 9 юли за жилище на бул. „Митрополит Андрей“. На място незабавно е изпратен екип огнеборци, който е установил изтичането на газ от бутилката.

Пожарникарите своевременно са изнесли бутилката от апартамента и са я обезопасили, като по този начин са предотвратили възможен инцидент.

При случая няма пострадали хора и не са нанесени материални щети.