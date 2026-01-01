Във връзка с предприетите мерки за повишаване на обществената безопасност и осигуряване на спокойствието на гражданите, на територията на Созопол се въвеждат ограничения.

Забранява се движението с електрически тротинетки по ул. „Републиканска“ („Веселата улица“) в Новия град. Мярката се налага поради интензивния пешеходен поток и има за цел да гарантира безопасността на жителите и туристите, съобщиха от Общината.

Въвеждат „синя зона“ в Созопол

Забранява се влизането на АТВ и UTV в Стария град. Ограничението се въвежда с цел опазване на обществения ред и спокойствието на живущите, които ежедневно са обезпокоявани от шума, създаван от тези превозни средства, както и с оглед съхраняването на специфичния характер на Стария град.

Нарушителите ще бъдат установявани и санкционирани от компетентните контролни органи съгласно действащото законодателство.

Призоваваме всички жители и посетители да спазват въведените ограничения и да проявяват отговорност и уважение към обществения ред, безопасността и спокойствието в нашия град.