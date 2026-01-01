Кражба на 1000 евро и два телефона разследва полицията в Разградско.

Задържаха 31-годишен мъж, откраднал телевизор и телефон от дом в Разград

За кражба на пари от частен дом съобщил в полицията 25-годишен мъж от заветското село Острово. По негови данни между 20.30 и 22.30 часа на 9 юли от дома, в който живее с 24-годишната си приятелка, изчезнали 1 000 евро, съхранявани в найлонов плик в една от стаите, както и два мобилни телефона.

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Стойността на извършената кражба е в процес на уточняване. По случая е започнато досъдебно производство.