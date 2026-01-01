Селскостопанска техника и десетки бали сено изгоряха при пожар в землището между две видински села. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

На 9 юли в 12.35 часа е постъпил сигнал за пожар в полето между селата Салаш и Вещица.

Пожар унищожи 200 декара пшеница и 20 декара широколистна гора във Видинско

В потушаването на огъня са участвали два екипа с два пожарни автомобила от РСПБЗН-Белоградчик и доброволци от градчето, използвана е и специализирана техника на местното горско стопанство.

Пламъците са унищожили трактор, сламопреса и 60 бали сено, спасени са 400 бали сено. Причината за инцидента е техническа неизправност. По време на работа от поставената на трактора косачка възникнала искра, която запалила сухите треви.