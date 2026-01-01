Износът на български стоки за трети страни е нараснал с 4.1% през периода януари – май 2026 г. спрямо същия период на миналата година и достига 6.5 млрд. евро. В същото време вносът се е увеличил с 22.9% до 11.1 млрд. евро, което води до отрицателно външнотърговско салдо от 4.57 млрд. евро, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Основни пазари за българския износ извън Европейския съюз остават Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Украйна. На тези държави се падат 48.2% от износа за трети страни.

Само през май износът за трети страни е достигнал 1.27 млрд. евро, което представлява ръст от 0.7% на годишна база. Най-сериозно увеличение е отчетено при сектора „Минерални горива, масла и подобни продукти“, където износът нараства с 52.6%. Най-голям спад има при „Храни и живи животни“ – с 22.1%.

Вносът от трети страни продължава да се увеличава значително по-бързо. За първите пет месеца на годината той възлиза на 11.06 млрд. евро, като най-голям е обемът на доставките от Турция, Китай, Сърбия и Бразилия. Само през май вносът нараства с 34.7% спрямо същия месец на 2025 г. и достига 2.12 млрд. евро.

По стокови групи най-силен ръст при вноса е регистриран при „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (без горивата)“ – с 58.8%, докато най-голямо намаление има при „Химични вещества и продукти“ – с 4.4%.

Данните на НСИ показват, че отрицателното външнотърговско салдо на България с трети страни достига 4.57 млрд. евро за периода януари – май, а само през май дефицитът е 857.4 млн. евро.

Като цяло, включително търговията със страните от Европейския съюз, българският износ за първите пет месеца на 2026 г. нараства със 7.4% до 18.8 млрд. евро, докато вносът се увеличава с 12.8% до 24.2 млрд. евро.

Общото външнотърговско салдо на страната остава отрицателно и възлиза на 5.4 млрд. евро за периода януари – май. Само през май дефицитът достига 957.9 млн. евро, при общ износ от 3.72 млрд. евро и внос от 4.68 млрд. евро.