Производство на наркотични вещества са разкрили служители в сектор „ Криминална полиция“ към РУ-Сливен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

В хода на продължаваща полицейска операция по задържане на лица, занимаващи се с разпространение на наркотици, криминалистите са извършили проверка на частен адрес в жилищен квартал в град Сливен.

Разкриха нарколаборатория при полицейска акция в Сливен

По първоначални данни на място са намерени и иззети множество предмети, съдове, течности и химически вещества, необходими за производство на високо рискови вещества.

Иззети са опаковки, съдържащи кристалообразна субстанция, която е реагирала положително при полевия тест за наркотици.

Двама са задържани за срок до 24 часа. Образувани са две досъдебни производства.