Криминалисти от участък „Надежда“ разкриха грабеж за броени часове след получаване на сигнала.Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 9 юли 58-годишен мъж е съобщил, че около 22:00 часа на 8 юли, пред дома му в квартал „Надежда“, непознато лице му е отнело със сила сумата от 520 евро.

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След проведени незабавни издирвателни действия извършителят е установен. Той е криминално проявен на 21 години от град Сливен. Задържан е за 24 часа. Предал е част от откраднатата сума.

По случая е образувана досъдебно производство.