Любовните истории на известните личности често звучат като сценарии от филм – с неочаквани срещи, бързо разгарящи се чувства, огромно обществено внимание и понякога болезнени раздели. Зад блясъка на червения килим се крият човешки истории, които вълнуват милиони.

Хари и Меган – любов, която промени кралството

Историята на принц Хари и Меган Маркъл започва като модерна приказка, но бързо се превръща в глобален медиен феномен.

Двамата се срещат през 2016 г. чрез общи познати и почти веднага между тях се заражда силна връзка, въпреки че живеят на различни континенти. Само няколко месеца по-късно връзката им вече е публична и подложена на огромно внимание.

Меган, актриса от популярния сериал „Suits“, бързо попада в светлината на прожекторите на британското кралско семейство. Натискът от медиите, съчетан с вътрешните правила на монархията, поставя връзката им на сериозно изпитание.

През 2018 г. те се женят на грандиозна церемония, наблюдавана от милиони по света. Само две години по-късно вземат безпрецедентното решение да се оттеглят от кралските си задължения и да започнат нов живот в САЩ. Днес те продължават да работят по различни медийни и благотворителни проекти, но остават сред най-коментираните двойки в света.

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Дейвид и Виктория – от поп и футбол до глобална империя

Историята на Дейвид и Виктория започва в края на 90-те години, когато и двамата са на върха на славата си.

Тя е „Posh Spice“ от Spice Girls, а той — изгряващата звезда на Манчестър Юнайтед. Срещата им бързо прераства във връзка, която медиите следят под лупа. Още от самото начало двамата са под огромен обществен натиск, а всяка тяхна поява е сензация.

Въпреки слуховете за кризи и раздели през годините, те остават заедно и създават семейство с четири деца. С времето връзката им се развива и в бизнес партньорство — Дейвид става глобална спортна икона, а Виктория изгражда успешен моден бранд.

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли – от приятелство към любов

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли се срещат за първи път на снимачната площадка на филма „Green Lantern“.

В началото двамата са просто колеги и приятели, но след време започват романтична връзка. Те често споделят, че именно приятелството е в основата на стабилния им брак.

Двамата се женят през 2012 г. и имат няколко деца, като съзнателно пазят семейството си далеч от прекаленото медийно внимание. В същото време те са известни с хумористичните си закачки в социалните мрежи, които ги превръщат в една от най-обичаните двойки в Холивуд.

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Джон Ленън и Йоко Оно – любов, изкуство и скандали

Историята между Джон Ленън и Йоко Оно започва в края на 60-те години, когато Ленън вече е световна звезда.

Двамата се срещат в артистични среди и бързо се сближават чрез общи интереси към изкуството и мира. Връзката им обаче предизвиква сериозни обществени реакции, като част от феновете на „The Beatles“ обвиняват Йоко Оно за напрежение в групата.

Въпреки критиките, те остават заедно и започват да работят по съвместни проекти, включително кампании за мир. Любовта им продължава до трагичната смърт на Ленън през 1980 г., след което Йоко Оно остава пазител на неговото наследство.

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Анджелина Джоли и Брад Пит – от холивудски филм до реална драма

Връзката между Анджелина Джоли и Брад Пит започва на снимачната площадка на филма „Mr. & Mrs. Smith“.

По това време Пит все още е женен за Дженифър Анистън, което прави началото на тяхната връзка обект на огромни медийни спекулации. След развода му с Анистън, той и Джоли се превръщат в една от най-влиятелните двойки в света.

Двамата отглеждат шест деца — биологични и осиновени — и активно участват в хуманитарни мисии по света. След години заедно обаче връзката им се разпада, последвана от дълги съдебни процеси и медийно внимание.

Принц Уилям и Кейт – кралска любов, родена в университета

Принц Уилям и Кейт се запознават като студенти в университета „Сейнт Андрюс“.

Първоначално са просто приятели, но постепенно връзката им се задълбочава. След кратка раздяла през 2007 г. те се събират отново и стават още по-близки.

През 2011 г. се женят на церемония, наблюдавана от милиони по света. Днес те са символ на стабилност в британското кралско семейство и се подготвят за бъдещата си роля на крал и кралица.

БГНЕС

Защо тези истории вълнуват толкова много хора

Тези любовни истории са популярни, защото съчетават реалност и приказка. Те показват, че дори най-известните хора в света преживяват същите емоции като всички останали — любов, съмнение, избори и понякога раздяла.