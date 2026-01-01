Румънски тийнейджъри с мотоциклет пострадаха при катастрофа с автобус в Русе, съобщиха от полицията.

Инциентът е станал на 8 юли на ул. „Басарбовска“ - в района на №8, близо до гостилница в квартал „Средна кула“.

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Мотоциклетът е бил управляван от 17-годишен румънски гражданин, който е пътувал с 15-годишна румънка.

Двамата са били транспортирани в болница. Автобусът е бил управляван от 71-годишен водач.

Пробите за алкохол на водачите са отрицателни. По случая се води разследване.