Районен съд Кюстендил определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняем от прокуратурата за причиняване на средна телесна повреда на неговия баща, чрез удари с ръце и крака, изразяваща се във фрактури на 4 ребра и трайно затруднение на движението на снагата, в условията на домашно насилие.

Съдът уважи исканeто, направено от Районна прокуратура Кюстендил, за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Кюстендил.

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В мотивите си съдът посочва, че събраните по делото доказателства, на този етап от разследването, са достатъчни за формиране на извод за наличие на обосновано предположение за възможността обвиняемият Г. М. да е съпричастен към престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Съдът намира, че е налице реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. От приложената справка за съдимост се установява, че Г. М. е осъждан с влязла в сила на 10.03.2023 г. присъда, за престъпление от Наказателния кодекс, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от 3 години.

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Деянието по настоящето производство попада в изпитателния срок. От значение е и обстоятелството, че обвиняемият и пострадалият споделят едно домакинство. Това създава непосредствена възможност за нов контакт между тях, включително и за възникване на нов конфликт, оказване на въздействие или ескалация на напрежението. При тези данни, опасността не може да бъде неутрализирана с по-лека мярка, както пледира защитата. Не може да се игнорира и правната тежест на повдигнатото обвинение, то е тежко по смисъла на чл. 93, т.7 от НК, тъй като за него е предвидено наказание „лишаване от свобода“ от 2-10 години“, посочва в мотивите си съдия Михаела Атанасова.