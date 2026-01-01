Районният съд в Кюстендил наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 49-годишен мъж, обвинен в причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие. Решението е взето по искане на Районната прокуратура в Кюстендил и е постановено от съдебен състав с председател съдия Чавдар Тодоров.

Обвиняемият М. К., който е осъждан, е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 28 януари 2026 г. в апартамент в Кюстендил е нанесъл побой на жената, с която живее на съпружески начала. По данни на прокуратурата, мъжът е бутал и удрял пострадалата, в резултат на което тя е паднала на пода и е получила фрактура на лявата ръка – средна телесна повреда по смисъла на закона.

Съдът приема, че макар досъдебното производство да е в начален етап, събраните до момента доказателства са достатъчни, за да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършил престъплението. Според магистратите повдигнатото обвинение е за тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до десет години.

В мотивите си съдът посочва, че показанията на свидетелката Б. Т. подробно и последователно описват случилото се и съответстват на правната квалификация на деянието. Обясненията на обвиняемия са в противоречие с тези показания, но на този етап съдът кредитира показанията на пострадалата, тъй като двамата са били единствените преки участници в инцидента.

От материалите по делото става ясно още, че обвиняемият е осъждан и е изтърпявал ефективни наказания „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим. По данни от разпитите на пострадалата, актът на домашно насилие не е единичен и изолиран случай.

Всички тези обстоятелства, според съда, сочат на висока обществена опасност както на деянието, така и на дееца. Вземането на по-лека мярка за неотклонение, каквато е поискала защитата, би създало реална опасност от извършване на ново престъпление, се посочва в мотивите на съдия Чавдар Тодоров.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил. Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.