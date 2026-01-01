Софийска районна прокуратура обвини 44-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на непълнолетния си син и на жената, с която живее. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27 януари около 02,30 часа в апартамент в ж.к “Младост 2” в столицата, обвиняемият е удрял с юмруци в главата, лицето, тялото и ръцете, и ритал в бъбреците жената, с която живее. Обвиняемият ударил с юмрук дясната ръка и ритал в корема 17-годишния си син. Вследствие на ударите е причинил на жена си и на сина си леки телесни повреди.

Обвиняемият се заканил с убийство на жената, с която живее, като я хванал за крака и започнал да я дърпа в посока към отворения прозорец, казвайки й, че ще я изхвърли през прозореца.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие. По случая се води разследване за престъпления, за които се предвижда затвор. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за постоянен арест спрямо обвиняемия.