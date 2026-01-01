Двама мъже са задържани в Разградско след прояви на агресия в семейна среда, съобщиха от полицията.

Около 19:00 часа на 12 януари в село Дряновец 18-годишен младеж, рецидивист и в явно нетрезво състояние, отправял закани за убийство и насочил нож към 22-годишния си брат в дома им. На място е изпратен полицейски екип, който е иззел ножа и е задържал извършителя.

По случая е образувано досъдебно производство.

Задържаха 18-годишен младеж за агресия срещу полицаи и сбиване с брат му

По-късно същата вечер, около 20:30 часа, в Разград е задържан 30-годишен криминално проявен и осъждан мъж за упражнено домашно насилие над майка му. В нетрезво състояние той нанесъл удари на 52-годишната жена, с която живеел на същия адрес. Мъжът е задържан в районното управление, а по случая е започнато досъдебно производство.

Работата по двата случая продължава.