Граждани блокираха движението по главния път Е79 между Монтана и Враца на разклона за село Краводер в знак на недоволство от лошото състояние на пътя, което според тях причинява чести катастрофи.

Протестът продължи близо два часа. Протестиращите блокираха движението по пътната отсечка на разклона за село Краводер. По-късно част от тях се насочиха към района на село Крапчене, от където бе пренасочено движението. Там те блокираха обхода, организиран от полицията.

Протестиращите заявиха, че ще продължат с протестните действия, ако не бъде извършен цялостен ремонт на пътя между Враца и Монтана.

От Агенция "Пътна инфраструктура" казаха за БТА, че за отсечката на територията на област Враца - от границата с област Монтана до Враца, е планиран текущ ремонт на над 16,3 км, който ще е в два участъка – от 133-и до 140-и км и от 151-ви до 161-ви км.

В тази връзка има изготвен технологичен проект за превантивно поддържане. Ремонтните работи за близо 10-километровото трасе (от 151-ви до 161-ви км) са възложени и предстои да започнат в кратък срок, а срокът за изпълнението им е до края на ноември 2027 г.